“Le donne meritano rispetto 365 giorni l’anno”. Così l’assessora comunale Marina Adamo nella sua lettera per gli studenti inviata a tutte le scuole di Cagliari.

In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo, l’assessora alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, ha mandato un messaggio a tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado del capoluogo sardo.

“Facciamo in modo che l”8 marzo – si legge nel testo – diventi un giorno per riflettere sulle conquiste femminili e consapevolizzarsi sulle ingiustizie ancora presenti. Le donne meritano rispetto 365 giorni l’anno, non solo auguri e mimose”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it