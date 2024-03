L’appuntamento è a Cagliari per il 13 aprile al molo Ichnusa. La nuova Luna Rossa riparte dal mare di Sardegna con la neonata Ac75, barca che scenderà in acqua per la trentasettesima edizione della Coppa America in programma dal 22 agosto a Barcellona.

Lo scafo è stato costruito nei cantieri Persico di Nembro, a Bergamo, ma è nel Golfo degli Angeli che l’equipaggio si preparerà per l’appuntamento spagnolo. Nel 2021 Luna Rossa sfiorò l’impresa, perdendo la finalissima contro Te Rehutai del defender Emirates Team New Zealand.

