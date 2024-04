Il Cagliari spreca una grande occasione per dare una spallata alla zona salvezza. Col Verona, alla Unipol Domus, finisce per 1-1. Rischiando anche un po’, vista la capacità degli ospiti di passare in vantaggio e rischiare di raggiungere pure il raddoppio.

Al gol di tacco di Bonazzoli nel primo tempo ha risposto Sulemana nella ripresa con una staffilata dalla distanza.

I rossoblù salgono a 27 punti in classifica e rimangono a +2 dal terzultimo posto.

La Partita.

I ritmi sono inizialmente bassi a causa della pioggia che non consente grandi giocate. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, ma gli unici squilli sono di Shomourodov (palla a lato) e Mitrovic (destro a tiro alto). Da un cross di Noslin, si sblocca il risultato: Bonazzoli manda in vantaggio il Verona al 31’. Il Cagliari non si sveglia, però. Troppi errori in fase di impostazione, con le tre punte lasciate troppo sole.

Ad inizio ripresa, i gialloblù raddoppiano: Lazovic tutto solo infila in porta. Il Var però ravvisa il fuorigioco e Doveri annulla. Scuffet si oppone a Lazovic, Luvumbo è un fattore per il Cagliari ma viene poco supportato dai compagni. Ma a furia di insistere, i rossoblù vanno in gol: al 74’, Sulemana si avventa sulla palla vagante e spara un destro imprendibile per l’1-1. Folorunsho sfiora il raddoppio in anticipo su Azzi, Montipò al 90’ si supera su Luvumbo.

