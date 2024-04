L’Antitrust dà il via libera alla fusione degli aeroporti sardi. L’operazione, infatti, “non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”.

Così, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di non avviare alcuna istruttoria sul progetto della Camera di Commercio di Cagliari. Che affiderebbe a Ligantia la partecipazione detenuta nella società di gestione dell’aeroporto di Cagliari.

Al termine dell’operazione, Ligantia deterrà il controllo di tutte e tre le società di gestione aeroportuali sarde risultando titolare di partecipazioni in Geasar (Olbia-Costa Smeralda) per il 79,79%, in Sogeaal (Alghero- Riviera del Corallo) per il 71,25% e in Sogaer (Cagliari-Elmas) per il 95,7%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it