Un grosso ramo di carrubo è caduto intorno alle 18:30 a Cagliari, in via Campania, suscitando molta paura. Fortunatamente in quel momento non transitavano persone.

L’albero è crollato sul marciapiede, prendendo anche le auto in sosta lì vicino. Sul posto è intervenuta la polizia locale e in seguito i vigili del fuoco per porre in sicurezza l’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it