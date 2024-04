È stato il più giovane consigliere comunale mai eletto ad Assemini: da oggi Nicolò Farci mette piede anche in giunta. Il sindaco Mario Puddu gli ha infatti conferito la delega alle Politiche Giovanili.

“Una delega importante cui la nostra amministrazione tiene tantissimo. Nicolò è un ragazzo di rare qualità umane, che ascolta tanto ma da cui, ne sono estremamente convinto, abbiamo tanto da imparare” ha spiegato il primo cittadino.

“Mi impegnerò a lavorare con dedizione per il bene dei giovani della nostra comunità. È un onore per me contribuire in questo modo al nostro futuro” ha commentato Farci.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it