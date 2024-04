“Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto”. Così il Cagliari Calcio attraverso i suoi canali social si complimenta con i nuovi campioni d’Italia dell’Inter. I rossoblù sono stati tra i primi a congratularsi con i nerazzurri, club da tempo in ottimi rapporti con la società sarda vista la presenza per tanti anni di Tommaso Giulini nel consiglio d’amministrazione.

Intanto, a proposito di dirigenti, il Cagliari ricorda oggi la figura di Tonino Orrù, l’ex presidente rossoblù scomparso un anno fa e a cui mister Ranieri deve il suo legame con la Sardegna. Proprio a Orrù il mister dedicò la promozione dell’anno scorso.

