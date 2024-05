Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

I Carabinieri di Villasor, con i colleghi di Samassi e Samatzai e con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari un 40enne e un 45enne del luogo. I due sono accusati di minacce aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e alterazione di armi.

In particolare, all’esito di una perquisizione di un casolare di proprietà dei due denunciati, ubicato in località “su boscu”, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola scacciacani priva di tappo rosso e completa di serbatoio con all’interno 6 cartucce a salve, verosimilmente utilizzata nei giorni scorsi per minacciare un cittadino di Villasor.

