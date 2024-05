Ha preso il via da piazza Garibaldi la campagna elettorale di Emanuela Corda, una dei cinque candidati a sindaco nelle elezioni comunali di Cagliari 2024 del 8 e 9 giugno.

La leader di Alternativa ha presentato il suo progetto e i candidati della sua lista agli elettori e alle elettrici della città. Marcando i tratti distintivi che la differenziano dagli avversari politici.

“Alternativa rappresenta per Cagliari una ventata di novità: ci presentiamo da soli con un bagaglio di coerenza che non ha nessuno. Chiediamo che i cagliaritani possano partecipare alle decisioni sulla loro città, visto che è stato escluso dalla vita pubblica. Per esempio subendo in questi anni i disagi dei cantieri senza alcun confronto”.

Quindi la proposta di una città “free tax”.

“È una strada che si può percorrere con i giusti interlocutori, dallo Stato all’Unione europea. D’altra parte mi sembra che la Sardegna sia una delle poche isole del Mediterraneo che non goda di una fiscalità di vantaggio”.

