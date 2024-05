Il dopo Claudio Ranieri è già iniziato. Il Cagliari lavora già sul sostituto del tecnico romano e al momento emergono le prime ipotesi su chi siederà sulla panchina sarda la prossima stagione.

Secondo il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il primo nome sul taccuino della società è quello di Ivan Juric. L’attuale tecnico del Torino lascerà i granata a fine stagione e il club di Cairo ha già bloccato Paolo Vanoli, impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia.

Juric in passato fu già vicino alla panchina del Cagliari, in particolare nel 2018 quando alla fine il club scelse Maran. Per Giulini ora è lui la prima scelta.

