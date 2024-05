Dramma in America: nel corso di un incidente stradale ha perso la vita Drew Gordon, ex cestista della Dinamo Sassari.

A darne la notizia sono stati il suo agente e la società sassarese.

“La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si unisce al cordoglio del mondo del basket per la perdita di Drew Gordon, prematuramente scomparso. Drew ha indossato la maglia Dinamo per due stagioni dal 2013 al 2014, ed è stato tra i protagonisti della vittoria della prima Coppa Italia: il suo nome rimarrà per sempre negli annali biancoblù”.

Gordon aveva 34 anni: lascia una moglie e tre figli.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it