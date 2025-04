Villanovafranca, dopo 11 anni riapre la caserma dei Carabinieri

"Ringrazio coloro che, a vario titolo, si sono adoperati per la riapertura della caserma a Villanovafranca", dichiara il sindaco Matteo Castangia

Dopo 11 anni di assenza riapre la stazione dei carabinieri a Villanovafranca. In questo periodo le forze dell’ordine avevano ripiegato nella vicina caserma di Villamar ma da domani torneranno in pianta stabile per offrire servizi e sicurezza alla cittadinanza villanovese.

La nuova stazione dei carabinieri sorge dalla riqualificazione di un vecchio stabile che anni addietro ospitava le scuole di Villanovafranca, successivamente spostate in un nuovo edificio. La costruzione è avvenuta grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna pari a 360 mila euro a cui si aggiunge un cofinanziamento da parte del comune.

“La riapertura della stazione dei Carabinieri a Villanovafranca rappresenta un segnale positivo che contrasta la tendenza alla scomparsa di servizi essenziali nei piccoli comuni rurali. Dopo anni di attesa, numerosi passaggi burocratici e un significativo impegno finanziario da parte del Comune di Villanovafranca, la presenza dello Stato viene ripristinata nella comunità, assicurando maggiore sicurezza e controllo del territorio”, dichiara il sindaco Matteo Castangia.

“A partire da domani, i cittadini potranno recarsi presso la stazione di Villanovafranca per sbrigare le pratiche amministrative, evitando così lo spostamento alla vicina caserma di Villamar. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, si sono adoperati e hanno reso possibile la riapertura della Caserma a Villanovafranca”.

