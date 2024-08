I militari della Stazione Temporanea dei Carabinieri di Flumini di Quartu, al termine di specifici accertamenti e grazie a informazioni raccolte durante servizi di controllo del territorio, hanno scoperto e smantellato un canile abusivo situato in un’area rurale del comprensorio.

L’operazione è stata condotta congiuntamente al personale dell’ASL di Cagliari – Servizio Igiene e al Nucleo CITIES di Cagliari.

Il canile, situato in località Santu Lianu strada comunale Bacca Mandra, ospitava 120 cani di varie razze, età e dimensioni, stipati all’interno di gabbie metalliche in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse.

Gli animali, molti dei quali denutriti e in pessima salute, sono stati posti in sicurezza e affidati a un canile autorizzato di Selargius e al Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Ambiente, che provvederà alle cure necessarie e alla futura ricollocazione in strutture idonee.

L’intera area, che presentava anche cumuli di rifiuti, è stata posta sotto sequestro preventivo.

Al termine delle operazioni, i militari hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti due donne residenti nel luogo: una vedova pensionata di 80 anni e una disoccupata di 52 anni, risultate proprietarie del terreno e responsabili della custodia degli animali.