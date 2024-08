L’atleta sarda Dalia Kaddari esprime tutta la sua delusione sui social. La staffetta della 4×100 femminile, infatti, è stata eliminata in batteria ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e non disputerà la finale. Con 43″03, Irene Siragusa, Zaynab Dosso, Arianna De Masi e Dalia Kaddari sono arrivate solo seste nelle prove di qualificazioni e sono fuori anche dai ripescaggi.

“Non oggi e forse non domani, ma un giorno vedrai che tutto questo faceva parte di un piano più grande” ha scrito Kaddari sui social, ricevendo tantissimi incoraggiamenti dai suoi sostenitori. Un messaggio di delusione, ma anche di voglia di rivalsa per un futuro che la vedrà ancora protagonista in pista.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it