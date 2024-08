Marco Mancosu è il nuovo allenatore del Cagliari Under 18. Al suo fianco ci saranno altri due ex giocatori rossoblù: Francesco Pisano e Simone Aresti.

Una nuova vita sportiva, dunque, per l’ex trequartista che a giugno ha dato l’addio al calcio. All’età di 36 anni, Mancosu ha chiuso una lunga carriera che l’ha visto militare in diverse compagini in giro per l’Italia e giocare le ultime due stagioni coi colori rossoblù.

Il debutto per il nuovo staff tecnico avverrà l’8 settembre, quando il Cagliari sfiderà il Bologna.

