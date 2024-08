L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie A, ovvero la terza. A dirigere l’incontro tra Lecce e Cagliari sarà Michael Fabbri di Faenza.

Fabbri ha già diretto per 13 volte una sfida del Cagliari e i precedenti non sono eccessivamente favorevoli. In tre casi i rossoblù hanno portato a casa i tre punti, mentre per il resto sono stati registrati 5 pareggi e 5 sconfitte.

Gli assistenti saranno Cecconi e Bahri, mentre il quarto ufficiale sarà Monaldi. Per quanto riguarda il VAR invece ci sarà Chiffi insieme a Marini come AVAR.

