La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena è intervenuta, alle ore 13 all’incrocio tra la ss73 e ss59 per un incidente stradale.

Due vetture per cause in accertamento si sono scontrate provocando il ferimento della conducente di una e della passeggera della seconda vettura che hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale per accertamenti.

Disagi per la viabilità per tutta la durata dell’intervento. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia stradale di Olbia.

