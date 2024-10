Non si da pace David Suazo, ancora addolorato per la scomparsa del suo amico Andrea Capone. I due hanno condiviso lo spogliatoio del Cagliari in gioventù, ma erano rimasti molto amici anche fuori dal campo.

“Forza Casteddu, Tvb fratellino” ha scritto l’honduregno in un post sui social dove ha pubblicato una foto di un abbraccio tra loro due con la maglia del Cagliari.

Lo stesso club rossoblù ha commentato il post con i cuori rossoblù, insieme a tantissimi tifosi che cercano di dare forza a David per la perdita di una persona che gli è stata vicina negli ultimi vent’anni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it