Era appena nata con un parto d’urgenza, quando appena dopo un’ora dall’aver visto la luce una neonata è morta al Policlinico di Monserrato. La tragedia è avvenuta ieri, dopo un cesareo non programmato eseguito alla 35ª settimana di gestazione, presumibilmente a causa di un distacco della placenta.

Ora, la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla tragedia. Il pubblico ministero Gilberto Ganassi affiderà oggi l’incarico per l’autopsia, che potrebbe essere effettuata nel pomeriggio. La neonata, subito dopo la nascita, era stata trasferita nel reparto emergenze, ma non è sopravvissuta.

Pochi i dettagli noti al momento. Si sa che la madre, che sarebbe un medico ginecologo, è stata sottoposta al cesareo all’ottavo mese. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause esatte del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche o complicazioni inevitabili.

