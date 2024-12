Incidente fortunatamente senza feriti questa mattina all’ingresso di Nuoro, ma grossi disagi al traffico. Lo scontro ha coinvolto un furgone e una Fiat Panda nella rampa di accesso per la 131 dcn.

L’impatto ha provocato il blocco della circolazione sia per i veicoli in ingresso provenienti da Siniscola, sia per quelli diretti verso la 131 dcn. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha gestito la situazione per ripristinare la viabilità.

