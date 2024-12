La Sardegna sorride grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 20 dicembre, a Cagliari centrato un “5” da 13.957,21 euro presso il Centro Regali in via Is Mirrionis, 152 A.

Un bel regalo di Natale per il fortunato o la fortunata che è stata baciata dalla fortuna alle porte delle festività.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 dicembre è di 49,1 milioni di euro.

