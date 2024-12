Alessandro Deiola, centrocampista e vice capitano del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta contro il Venezia per 2-1 allo stadio Penzo, nonostante una buona prova sul campo della compagine rossoblù.

“Pensiamo una gara alla volta, usciamo da qui con una sconfitta immeritata ma ne facciamo tesoro per alzare l’attenzione. Da sardo è normale che faccia male perdere e attraversare momenti negativi, ma tutti stiamo dando il massimo per questa maglia. Questo spirito va rafforzato per ottenere i risultati che servono per l’obiettivo“, ha dichiarato Deiola.

“Siamo tranquilli, in campo si vede. Usciamo amareggiati e arrabbiati ma consapevoli di quello che stiamo facendo e di cosa ci sta mancando. Siamo venuti a Venezia per lottare e ottenere il massimo risultato, non ci siamo riusciti e dispiace molto. Conosciamo comunque questi momenti, ne abbiamo vissuti tanti. C’è da lavorare, uniti come siamo, senza problemi di sorte, con voglia di andare oltre questo momento negativo dal punto di vista dei risultati”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it