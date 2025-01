La squadra del distaccamento di Alghero, intorno alle 15.30, è intervenuta in Via Carrabuffas. Una vettura, per cause da accertare, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica.

La conducente, immediatamente soccorsa dai passanti, è stata trasportata al pronto soccorso da un’equipe del 118.

I Vigili, nel frattempo, hanno messo in sicurezza sia il palo, in attesa dei tecnici, che la vettura. Sul posto interveniva la Polizia di Stato che la Polizia Locale ed il 118.

