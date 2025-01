Un ragazzo di 23 anni si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un incidente avvenuto in uno stabilimento a Sestu.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto da alcuni metri, riportando diverse fratture.

Soccorso, è stato trasportato con urgenza da una ambulanza del 118 all’ospedale. La prognosi è riservata.

