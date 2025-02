Il Cagliari si ferma nuovamente: la Lazio vince per 2-1 coi gol di Zaccagni e Castellanos. Non basta la marcatura di Piccoli: un fuoco di paglia che non ha portato punti.

Gli uomini di Nicola hanno approcciato la gara col tentativo di dare molta intensità alla sfida fisica coi biancocelesti. E il copione viene seguito a menadito, anche se le discese in fase offensiva non sono abbastanza decise.

Il gol laziale di fine primo tempo sembra una mezza beffa, dato che i ragazzi di Baroni non avevano avuto occasioni ricordabili. E nella ripresa entra un Cagliari arrembante, col gol cotto a fuoco lento che arriva con la sesta marcatura di Piccoli.

Nel mezzo della ripresa però un piccolo blackout rossoblù. La Lazio passa nuovamente in vantaggio e potrebbe trovare il tris se non ci fosse Caprile a murare la porta.

Nel finale l’arrembaggio, quasi rabbioso, dei Nicola boys. Pavoletti ha la palla del pareggio, ma la tira alle stelle. La partita finisce qui.

La Partita.

Il copione è chiaro: la Lazio tiene la palla e il Cagliari riparte in contropiede con vivacità. All’11 bella giocata di Adopo e Zappa sulla destra, assist in mezzo per Piccoli che sfiora di ginocchio ma non corregge in porta. Segna invece la Lazio al 16’ su un rimpallo di Mina su Dia: il Var annulla per fuorigioco. I rossoblù si propongono in fase avanzata ma senza molta incisività. I biancocelesti, a furia di insistere, trovano lo spazio giusto: Isaksen serve al centro, Zaccagni in corsa fulmina Caprile. È il 40’, la Lazio va sull’1-0.

A inizio ripresa, il Cagliari si mangia due gol: prima Zortea sfiora il palo alla destra di Provedel, poi Adopo spara alto da posizione favorevole. Al 55’ c’è il pareggio: angolo calciato teso in area, Piccoli di testa infila l’1-1. Passano due minuti e Caprile fa vedere le sue qualità respingendo un bel colpo di testa di Romagnoli. Amnesia difensiva al 65’, la sponda di Dia è decisivo per Castellanos che batte Caprile in uscita. Il portiere rossoblù si oppone a Zaccagni a tu per tu, e poi frena anche Isaksen. Il Cagliari si riversa con ferocia in avanti, Provedel respinge su Deiola all’85. Pavoletti sparacchia alto su un buco di Gila: la partita si chiude qui.

