I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, con il supporto dei colleghi della Stazione di Guspini, hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, disoccupato e residente a Gonnosfanadiga, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, una donna di 41 anni residente nello stesso comune.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, effettuata da un privato cittadino che segnalava la presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione familiare, nonostante le precedenti denunce sporte dalla moglie. La vittima, nei giorni scorsi, si era già recata presso la Stazione dei Carabinieri per denunciare il marito, riferendo episodi ripetuti di ingiurie, minacce, pedinamenti e aggressioni fisiche, che l’avevano costretta a modificare le proprie abitudini di vita per timore di nuove violenze.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno constatato la situazione e, valutato l’elevato rischio per l’incolumità della donna, hanno proceduto all’arresto dell’uomo. A seguito delle verifiche condotte e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Cagliari.

