I lavori di efficientamento della rete idrica di Cagliari porteranno alla sostituzione di 1,2Km di tubature nel quartiere di Villanova. A darne notizia è stata la stessa Abbanoa, intervenuta anche per provare a rassicurare i residenti.

Di fatto, il completamento delle operazioni richiederà almeno 8 mesi e sono già state previste alcune restrizioni alla circolazione e per i parcheggi: due aspetti che hanno scatenato l’allarme tra i residenti.

La società ha però chiarito che per evitare di bloccare completamente le aree, i cantieri si alterneranno. In totale, è stato previsto un investimento da 1,3 milioni di euro, che sono stati stanziati attraverso fondi europei di sviluppo e coesione.

I lavori prenderanno ufficialmente il via lunedì 10 febbraio e riguarderanno in particolare otto vie della città: Via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino” e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel “distretto San Vincenzo Medio”.

La prima area interessata dai lavori sarà via Einaudi, poi a seguire le altre vie. Ad ogni modo, gli accessi alle autorimesse dei condomini saranno sempre garantiti, ad eccezione di orari strettamente necessari per i lavori.

Saranno dunque sostituite le vecchie condotte con delle nuove in ghisa dal diametro di 150 millimetri.

