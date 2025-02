E’ stata inaugurata oggi a Firenze, presso Villa Bardini, la mostra fotografica curata da Marcello Fara che ha come protagonista il mare della Sardegna.

Il fotografo infatti ha voluto raccontare, attraverso la natura, il viaggio “degli occhi e del sentimento” in quella che è la sua terra natale.

In totale si tratta di 28 stampe in cui via via la Sardegna si materializza in modo sempre più nitido: “Il lavoro del fotografo inizia quando tornando, dopo una lunga assenza, nella sua terra in nave comincia a intravedere l’isola” si racconta in una nota.

L’obiettivo è poi quello di raccontare l’andamento di una giornata dal mattino fino alla sera. La mostra resterà aperta da oggi fino al 7 marzo, dal martedì alla domenica.

Ai microfoni dell’Ansa è intervenuto anche Jacopo Speranza, il presidente di Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron: “Le immagini di Marcello Fara sono una nuova tappa di un percorso che vuole valorizzare i maestri di ieri e di oggi, ospitando gli scatti di un autore raffinato e poliedrico, capace di raccontarci una Sardegna dalla struggente e talvolta inedita bellezza”.

