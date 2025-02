È stato rimosso da viale Buoncammino a Cagliari l’albero caduto qualche mese fa. Per il consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura è il caso di proseguire con la manutenzione del luogo.

Per questo, Mura ha chiesto al sindaco Zedda – con una interrogazione – una serie di interventi.

“L’alberatura di viale Buoncammino ha bisogno di una manutenzione ordinaria: parliamo di una alberatura dal grande valore ambientale e storico. Nell’interrogazione ho che si faccia subito il bando per le strutture per i servizi igienici e per i chioschi. Inoltre ho chiesto di porre rimedio alla situazione di instabilità del costone roccioso di Piazza Anna Marongiu Pernis”.

I soldi sono già a bilancio. “Ecco perché è il caso di passare dalle parole ai fatti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it