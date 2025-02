Grande paura questo pomeriggio a Sassari, in una palazzina di via Caprera, dove un ragazzo di 18 anni ha rischiato la vita a causa di un corto circuito che ha generato una scossa.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, gli impianti elettrici degli appartamenti sono andati in corto circuito, fulminando tutte le prese elettriche – da cui sono uscite fiammate e fumo. La palazzina ora si trova al buio in attesa che nella giornata di mercoledì 12 febbraio avvengano gli interventi necessari. Molti degli inquilini sono costretti a passare la notte in altre dimore.

Il giovane invece si stava accingendo ad entrare in doccia, quando è stato raggiunto da una scossa partita dallo scaldabagno. Per miracolo si è salvato con tanta paura e ferite lievi. Soccorso dal 118, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici Medea, che si occupa della rete cittadina del gas.

