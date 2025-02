Una lunga lista di autori per il brano di Rkomi e il meme è servito. Sui social scatta l’ironia sulla presentazione di Gerry Scotti per l’esibizione del cantante, in gara a Sanremo con un pezzo composto insieme a Torre, Pierrotti, Catitti, Shablo e Faraone.

Una lista lunga di autori che letta in diretta è apparsa infinita, scatenando il web e i commenti sarcastici dei telespettatori. La pagina social il Sassaresemedio ha quindi ricordato una somiglianza con uno dei tormentoni di un personaggio che sta molto a cuore ai sardi, ovvero il tifoso sardo Nico interpretato da Giovanni Storti in Mai dire Gol, solito a elencare una serie di nomi bizzarri nei suoi surrealistici interventi nella storica trasmissione.

E così agli autori di Rkomi si aggiungono Fassinna, Cassacarragnu, Franco, Sciffo e Gagnella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Savigni (@_mauriziosavigni_)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it