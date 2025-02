Il nucleare arriva anche in Sardegna? Le idee del governo Meloni non piacciono nell’isola. Dà voce all’opposizione il deputato dei 5 Stelle, Emiliano Fenu.

“Pichetto Fratin può dirsi possibilista quanto vuole sull’installazione di nuove strutture nucleari in territorio sardo, ma il suo possibilismo deve poi sostenerlo coi fatti. Invece di muoversi in direzione ostinata, contraria e propagandistica, pensasse innanzi tutto a fare chiarezza su questo ‘nuovo nucleare’ che propone, visto che allo stato attuale è una tecnologia ancora inesistente. E a fare i conti con il consenso sociale, un elemento imprescindibile per l’attuazione di progetti che impattano significativamente sui territori locali”.

Fenu ribadisce che la Sardegna si è espressa più volte contraria alla possibilità di farsi carico di scorie o all’installazione di infrastrutture nucleari.

“Noi su questo non arretriamo di un millimetro. L’opposizione oggi più che mai ha un ruolo di sentinella della democrazia ed è esattamente quello che svolgeremo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it