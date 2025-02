San Marino Song Contest a tinte sarde: ci sono Marco Carta e Bianca Atzei

Tra i 20 finalisti della kermesse musicale ci sono anche i due cantanti sardi: in palio c'è un posto per l'Eurovision

Anche la Sardegna spera di trovare posto all’Eurovision. Il San Marino Song Contest infatti mette in palio un biglietto per partecipare alla rassegna canora europea che quest’anno si terrà a Basilea e tra i finalisti in gara ci sono anche Bianca Atzei e Marco Carta.

In totale sono state scelte 20 canzoni che saranno quindi valutate dall’esperta giuria che premierà la migliore. Come detto, tra i nomi in lista c’è quello di Bianca Atzei, cantautrice nativa di Milano ma di origine sarda, che si presenta con una canzone dal titolo: “Testacoda”.

Una chance però se l’è ritagliata anche il cagliaritano Marco Carta che invece si presenterà con una canzone dal titolo: “Solo fantasia”. La finale del contest è prevista per l’8 marzo 2025: solo allora si saprà chi potrà rappresentare il piccolo stato all’Eurovision.

