L'assistenza sarà assicurata da personale infermieristico e operatori socio-sanitari che vengono messi a disposizione o reclutati appositamente per la struttura

Santissima Trinità, dalla Regione sì a posti letto per detenuti

La Giunta ha approvato con una delibera l’attivazione del reparto detentivo ospedaliero nel Presidio ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, con la disponibilità di n. 4 posti letto.

L’assistenza sarà assicurata da personale infermieristico e operatori socio-sanitari che vengono messi a disposizione o reclutati appositamente per la struttura.

Nel caso in cui non vi siano pazienti ricoverati nella struttura, il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari verranno assegnati temporaneamente ad altri reparti in base alle necessità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it