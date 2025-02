Gabriele, morto per un mix di sostanze: “Voleva imitare i trapper”

Barbara Mura ha raccontato la triste storia di suo figlio Gabriele Murgia nel programma Storie Italiane, su Raiuno. Il giovane di Porto Torres perse la vita a soli 18 anni per un mix di sostanze stupefacenti e farmaci.

“Voleva essere un cantante trap e attraverso i social ha studiato gli stili di vita di questi dei suoi idoli. Da lì sono nate tutte anche le conoscenze di sostanze particolari contro cui stiamo lottando ancora oggi”, ha raccontato.

“Attraverso i suoi cellulari ho visto un mondo che non conoscevo, fatto di tutorial e istruzioni per l’uso, è riuscito a capire come poteva creare certi miscugli, arrivando poi a realizzare delle ricette false”.

Ragazzo vivace, durante il Covid era stato assalito da tante insicurezze. Colmate in parte dalle nuove conoscenze sulla trap e sulla droga.

“Avevamo scoperto l’utilizzo di una sostanza e lottavamo contro questa. Nonostante lui cercava di informarci sull’uso terapeutico, la nostra concentrazione era orientata su quello. Non vedevamo tutto quello che c’era intorno, quello che fuori di casa era la sua seconda vita”.

