Cagliari, malore a Su Siccu: operaio soccorso a 10 metri di altezza

Momenti di paura questa mattina a Cagliari, nella zona di Su Siccu. Un operaio è stato colto da un malore mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio, accasciandosi improvvisamente e rimanendo privo di sensi su un ponteggio a circa 10 metri di altezza.

Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati da un’autoscala dei Vigili del fuoco, necessaria per raggiungere il lavoratore. Dopo un primo intervento di stabilizzazione in quota, l’operaio è stato trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

