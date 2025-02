Sanità, Matta: “Attuali polemiche riflesso incapacità del centrodestra”

Continuano i botta e risposta tra il campo largo e il centrodestra a seguito delle dichiarazioni con cui l’assessore Bartolazzi aveva presentato in aula il Ddl sanità. Emanuele Matta, consigliere regionale dei 5 Stelle, ha attaccato l’opposizione per la situazione che l’attuale governo regionale si è trovato di fronte.

“Prima di rivolgere scuse al Sudan, il centrodestra sardo farebbe meglio a chiedere scusa ai cittadini sardi per le condizioni in cui hanno ridotto la sanità regionale sotto la Giunta Solinas” ha affermato Matta.

“Dopo anni di caos e inefficienza – prosegue il consigliere del Movimento 5 Stelle – stiamo lavorando per cercare di rimettere in piedi il sistema sanitario, consapevoli delle difficoltà. Iniziamo dalle fondamenta, ossia dalla governance delle ASL, le quali sono direttamente responsabili dell’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini”.

Matta ha poi concluso: “Le vuote polemiche a cui assistiamo in queste ore, sono il chiaro riflesso dell’incapacità del centrodestra di affrontare nel merito le soluzioni che stiamo avanzando. Tuttavia, i sardi non dimenticano chi ha portato la sanità a questo punto. Noi, invece, abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per migliorare il sistema sanitario e, di conseguenza, la qualità della vita dei cittadini”.

