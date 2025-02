Trasporto aereo, Moro e Tedde: “la Giunta tolga la tassa comunale”

"I 30 milioni che la Giunta ha stanziato nella Finanziaria vengano usati per abbattere la tassa comunale addizionale d’imbarco", dichiarano Moro e Tedde

Antonio Moro (Psd’Az) e Marco Tedde (Fi), hanno parlato della questione legata al trasporto aereo in Sardegna dopo che, nella giornata di ieri, una compagnia aerea low cost ha avvertito la regione che se non verrà eliminata la tassa comunale d’imbarco potrebbero esserci dei tagli sui voli.

“Destinare i trenta milioni di euro che la Giunta ha stanziato nella Finanziaria, per acquisire una ininfluente partecipazione azionaria nella futuribile società di gestione unica degli aeroporti sardi, capitanata dal fondo di investimento privato F2I, per abbattere la tassa comunale addizionale d’imbarco, è la risposta che la Sardegna attende per scongiurare il rischio che l’Isola resti senza i collegamenti low cost“, dichiarano i due consiglieri di minoranza.

“Ribadiamo quanto già espresso nei mesi scorsi, prima cioè delle dichiarazioni del direttore commerciale della compagnia aerea che preannuncia una riduzione dei voli da e per gli aeroporti sardi, sull’urgenza di interventi efficaci e tempestivi da parte della Regione, perché sia evitato il taglio dei collegamenti aerei tra la Sardegna e il Continente e il preannunciato ridimensionamento dello scalo di Alghero”.

“I benefici per l’intera Isola sono noti e certificati: due milioni in più di passeggeri l’anno, solo dal vettore leader del trasporto europeo. A cui si aggiungono le maggiori entrate derivanti dagli introiti Iva e dal fatturato del comparto dei servizi e della ricettività turistica. Così come dimostrano gli incrementi di traffico nelle Regioni (Friuli, Abruzzo e Calabria) che già hanno investito nell’azzeramento del balzello da 6.50 euro che niente lascia ai Comuni (nonostante il nome) e tutto porta nelle casse dell’Inps, a sostegno delle gestioni previdenziali.”

