Viola: “Il nostro obiettivo è chiaro: la salvezza il prima possibile”

Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha parlato della stagione in corso del club rossoblù, ai microfoni di Dazn, facendo anche riferimento ad alcuni suoi compagni di squadra.

“E’ il mio terzo campionato qui e in ogni stagione ho visto le cose migliorare, questo deve essere il nostro cammino. L’obiettivo è chiaro: dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Dobbiamo metterci sempre quel qualcosa in più, in allenamento e in gara, al fine di raggiungere il nostro traguardo”, ha dichiarato il numero 10 del Cagliari.

Il centrocampista ha parlato anche dei compagni di squadra e del gruppo: “Piccoli è un calciatore fondamentale per questa squadra, ha margini di crescita evidenti. Dobbiamo supportarlo, metterci a sua disposizione come lui fa per noi. Continuando così arriveranno anche più gol. Zortea e Felici sono due giovani interessanti: professionisti esemplari. Mina non è solo istinto e grande personalità in campo: è un ragazzo molto intelligente, rispettoso, che riesce ad andare d’accordo con tutti. È un esempio per i ragazzi più giovani“.

