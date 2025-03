Oristano, paura per una 98enne: ustioni dopo una fiammata

Una anziana di 98 anni è rimasta lievemente ustionata al volto a Oristano in seguito ad una fiammata scaturita da una bombola a gas.

La fiammata ha dato il via ad un incendio, fortunatamente spento in poco tempo dai vigili del fuoco.

L’anziana è stata soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso per le cure. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

