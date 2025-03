L'attaccante ha dovuto abbandonare anticipatamente e in lacrime il campo nel match contro il Bologna. Ora il Cagliari e i tifosi sperano di non perderlo nuovamente a lungo

Cagliari in ansia per Luvumbo: le condizioni dell’angolano

La gioia per il ritorno in campo da titolare purtroppo è durata appena 67′: ieri Zito Luvumbo è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per via di un problema fisico.

L’attaccante angolano infatti ha accusato un fastidio ai flessori della coscia destra che gli ha impedito di proseguire la gara. Così il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in lacrime.

Oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi, in vista dell’impegno di venerdì sera contro il Genoa, e Luvumbo è stato ovviamente tenuto a riposo.

Si attendono infatti gli accertamenti, che dovrebbero essere svolti nei prossimi giorni, per capire l’entità dell’infortunio. Nicola e i tifosi intanto incrociano le dita e sperano di non perderlo nuovamente a lungo come purtroppo successo di recente.

