Cagliari, controlli Iam nel weekend: multe salatissime per pizzeria e pub

Una serie di controlli da parte dell'Ispettorato d'area metropolitana ha portato alla sospensione dei due esercizi per lavoro in nero

Arrivano pesanti sanzioni per una pizzeria e un pub cagliaritani. Durante il weekend i tecnici dell’Ispettorato d’area metropolitana (Iam) hanno svolto una serie di controlli nella città e nell’hinterland di Cagliari.

La verifica ha portato alla scoperta di alcuni comportamenti non a norma da parte di una pizzeria da asporto. In particolare, due addetti alla consegna erano senza contratto né tutela assicurativa e uno di essi era minorenne.

Per questo motivo, il personale ispettivo ha adottato il provvedimento di sospensione dell’esercizio, che aveva superato la soglia del 10% di lavoro in nero.

L’esercizio dovrà dunque pagare una multa di 2500 euro per la sospensione e in aggiunta al datore di lavoro saranno notificate due multe da 1950 a 3900 euro. Oltre a queste, arriverà un’ammenda per l’omessa visita medica del minore pari a 1.291 euro, nonché un’ammenda da 2457 euro per la mancata presenza del Dvr sul luogo di lavoro.

Nel corso dei controlli sono emerse azioni illecite anche da parte di un pub. Sono stati trovati due camerieri che lavoravano in nero e dunque, anche in questo caso, è stata applicata la sospensione del servizio ma con una multa da 5.000 euro sia per l’occupazione irregolare del 50% del personale sia per la mancata elaborazione del Dvr. A questa si aggiunge la maxisanzione per lavoro nero da 1.959 a 3.900 euro.

