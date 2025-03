La crisi idrica non cessa, ma i bacini sono pieni oltre il 50%

La scarsità d’acqua è ancora un problema, ma le riserve idriche in Sardegna sono aumentate di quasi 90 milioni di metri cubi nell’ultimo mese, superando di nuovo la soglia del 50%. Le piogge previste per il prossimo fine settimana fanno sperare in un miglioramento, nonostante le difficoltà persistenti in tutta l’isola.

Dall’ultimo rapporto sulle riserve idriche di febbraio, si è passati a 994,41 milioni di metri cubi di acqua nelle dighe, pari al 54,5% del volume disponibile, con un aumento di 88 milioni di metri cubi rispetto a fine gennaio. A quel tempo, le riserve erano al 49,6%, ovvero 906,25 milioni di metri cubi.

Tuttavia, la situazione è ancora critica: l’allerta per la scarsità d’acqua, indicata da un valore di 0,19, rimane a livello di pericolo. Ciò significa che l’erogazione deve essere ridotta in media, in base alle priorità d’uso, per gestire in modo proattivo la possibile continuazione del periodo di siccità e, allo stesso tempo, devono essere messe in atto le misure di mitigazione previste.

La situazione generale è migliorata nel Nuorese e nella Baronia, ma è peggiorata nel Sulcis. In particolare, è emergenza nel sistema idrico dell’Alto Cixerri, dove i bacini di Punta Gennarta e Medau Zirimilis sono pieni solo al 14% della loro capacità. Anche il sistema idrico nord-occidentale (Coghinas, Bidighinzu, Cuga e Temo) non è in una situazione ottimale, con un valore di 0,17, inferiore alla media regionale, e un riempimento del 44,8%.

Il sistema Tirso-Flumendosa è in leggero affanno, con le riserve piene al 51,8%. L’unica area in cui la situazione è positiva è la Gallura, almeno per i comuni alimentati dalla diga del Liscia, che è piena al 74,9%.

