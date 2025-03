Cagliari-Genoa, trasferta vietata per residenti in Liguria

Era ormai attesa da giorni, ma alla fine la decisione è arrivata: trasferta di Cagliari vietata per i tifosi del Genoa residenti in Liguria.

A renderlo noto è stato il prefetto Giuseppe Castaldo attraverso un comunicato. L’obiettivo è: “prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”.

La gara in programma per venerdì sera alle ore 20.45 dunque si svolgerà ma senza un nutrito gruppo di tifosi della squadra ospite, considerato il divieto della vendita dei biglietti per i tifosi residenti in Liguria.

