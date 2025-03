Cagliari, Abbanoa completa primi 3 lotti a Villanova

Nel grande cantiere per il rinnovamento delle infrastrutture idriche nel quartiere di Villanova, nel cuore di Cagliari, i primi tre lotti sono stati portati a termine. A un mese dall’avvio dei lavori, l’impresa ha ultimato gli interventi in via Orlando e ha quasi concluso l’intera via Einaudi: in questi giorni, operai e macchinari pesanti si sono spostati nell’ultimo tratto tra via Oristano e via Abba. Come stabilito in accordo con il Comune, per ridurre al minimo gli inevitabili disagi alla viabilità, il cantiere è stato suddiviso in undici aree distinte.

Dall’inizio di febbraio ad oggi, le nuove condutture idriche sono state installate nel tratto di via Einaudi compreso tra via Alghero e via Orlando, in via Orlando e nel secondo tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando. Si procede per fasi successive – spiega Abbanoa – senza iniziare in una nuova area finché la precedente non è completata.

In totale, sono state individuate 11 aree di intervento: Tratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando (completato); via Orlando (completato); tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando (completato); tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba (lavori in corso); via Abba; tratto di via Oristano tra via Eleonora d’Arborea e via Einaudi; tratto di via Oristano tra via Einaudi e via Iglesias; tratto di via Iglesias tra via Oristano e vico San Lucifero; tratto di via Iglesias tra vico San Lucifero e via Eleonora d’Arborea; tratto di via Iglesias tra via Eleonora d’Arborea e via Garibaldi. Per evitare interferenze con il traffico scolastico, i lavori nelle vie Ozieri, Macomer e Tempio saranno eseguiti durante la pausa estiva.

Il nuovo cantiere per l’ammodernamento delle reti idriche a Cagliari prevede la sostituzione completa di 1,2 chilometri di tubazioni, tra condotte principali e allacciamenti alle utenze nel quartiere di Villanova. L’investimento ammonta a 1,3 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc – Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”. Con la stessa fonte di finanziamento, sono in corso anche due appalti, per un valore di 8 milioni di euro, per il rifacimento della condotta principale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu.