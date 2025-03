Ploaghe, minaccia di morte il vicino: fermato col taser e arrestato

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di morte il suo vicino di casa con un’ascia e una bombola di gas. L’episodio è avvenuto ieri sera a Ploaghe, a seguito di una giornata in cui l’uomo aveva dato segni di squilibrio, inseguendo per strada il suo vicino, lamentandosi del rumore proveniente dal suo appartamento, situato al piano superiore. Successivamente, l’uomo si era recato in un bar, dove aveva consumato una quantità eccessiva di alcolici, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri, che lo avevano invitato a smettere di bere.

Poco dopo, l’uomo è tornato nella sua abitazione, ha preso un’ascia e una bombola di gas e ha iniziato a inveire contro il vicino, il quale, spaventato, ha allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha continuato a proferire minacce nei loro confronti, opponendo resistenza all’intervento e costringendoli all’uso del taser per immobilizzarlo.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, in attesa del processo per direttissima, che si è svolto oggi. Davanti alla giudice Silvia Masala, e assistito dall’avvocata Elisabetta Sotgia, l’uomo ha visto convalidato l’arresto e confermata la custodia cautelare in carcere.

