Finanziaria Regionale, ecco le prime risorse illustrate nelle commissioni

La Finanziaria Regionale 2025/2027 della Regione Sardegna ha iniziato il proprio iter nelle commissioni del Consiglio regionale. Nel corso delle prime audizioni per le parti di loro competenza, gli assessori della Giunta Todde hanno iniziato a spiegare i capitoli di spesa della manovra da circa 10 miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, l’assessore Francesco Spanedda ha confermato lo stanziamento di 553 milioni di euro per il fondo unico, mantenendo la stessa cifra dell’anno precedente. Gli stanziamenti presentati riguardano il Museo Man di Nuoro (600mila euro), per studi di compatibilità idraulica e geologica (600mila euro) e per i precari della Città Metropolitana di Cagliari (1,4 milioni di euro).

Nel settore degli Affari Generali, l’assessora Maria Elena Motzo ha illustrato la nuova disciplina per la contabilizzazione del salario accessorio per i dipendenti regionali in assegnazione temporanea. Stanziati 7 milioni di euro per la riclassificazione del personale, a cui si aggiungono i 5 milioni già previsti a regime.

Per il comparto Forestas, previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per l’adeguamento dei contratti degli operai, che nel passaggio tra enti avevano perso alcuni livelli retributivi. Inoltre, 3 milioni di euro saranno destinati a un’azione di Cyber Security a supporto degli enti locali, per contrastare gli attacchi informatici sempre più diffusi.

Sul fronte dei Lavori Pubblici, confermato dall’assessore Antonio Piu lo stanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari, distribuiti in tranche annuali fino al 2028. Previsti interventi per la manutenzione di viadotti e ponti per un totale di 88 milioni di euro nel triennio, mentre 26 milioni saranno destinati alla viabilità interna degli enti locali.

Per le piste ciclabili previsto un finanziamento di 3 milioni di euro, mentre per opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni la cifra stanziata è di 5 milioni di euro. Per il miglioramento dell’edilizia pubblica, allocati 3 milioni di euro per il completamento di 40 alloggi a Cagliari, che saranno affittati a canone moderato, 13 milioni per la ristrutturazione dei municipi e 9 milioni per l’ampliamento dei cimiteri.

Per il settore dei Trasporti, l’assessora Barbara Manca ha annunciato un finanziamento di 23 milioni di euro per abbattere il costo dei biglietti aerei per i residenti e di 6 milioni nel 2025 per l’attivazione di nuove rotte. La Regione ha inoltre previsto un fondo di 30 milioni di euro per la possibile costituzione di una società unica di gestione aeroportuale, da utilizzare dopo la conclusione della due diligence in corso.

Il settore dei collegamenti aerei vedrà un significativo incremento delle risorse, con 80 milioni di euro stanziati per il 2026 e il 2027. Inoltre, previsti 39 milioni per i trasporti con Carloforte e la Corsica.

In ambito Industriale, l’assessore Emanuele Cani ha presentato una dotazione complessiva di 58 milioni di euro provenienti dal bilancio regionale, a cui si aggiungono 316 milioni di euro derivanti da fondi europei e dal Just Transition Fund. Tra le misure principali vi sono 20 milioni di euro per le infrastrutture delle aree PIP, 5 milioni per le infrastrutture nei consorzi provinciali e 14 milioni destinati alla liquidazione dei consorzi ZIR.

L’assessore dell’Agricoltura Gianfranco Satta ha segnalato una mancanza di fondi per i risarcimenti relativi alla Blue Tongue, con un deficit di 10 milioni sui 23 necessari, e per gli espianti della patata OP di Arborea, che richiedono ancora 1,7 milioni di euro. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di reperire ulteriori risorse per i consorzi di bonifica e per la viabilità rurale.

Per il comparto del Turismo, l’assessore Franco Cuccureddu ha annunciato il lancio di un bando da 10 milioni di euro per l’artigianato, che sarà gestito con il sistema del click day. Non sono previsti nuovi stanziamenti per il commercio, poiché è già imminente un bando da 35 milioni di euro.

La promozione turistica riceverà un finanziamento di 24 milioni di euro, mentre sono stati stanziati 200mila euro per l’esternalizzazione del servizio di verifica delle classificazioni alberghiere ed extralberghiere. Tra le altre misure previste, vi sono 300mila euro per la certificazione delle competenze linguistiche delle guide turistiche e 200mila euro per il supporto ai consorzi turistici.

