Cagliari, centro storico al “setaccio” dei Carabinieri: arresti per droga e furti

Operazione dei Carabinieri contro la "malamovida" a Cagliari: scattano arresti e denunce per reati che vanno dallo spaccio al furto, fino alla guida in stato d'ebbrezza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno condotto nella serata di ieri un’importante operazione di sicurezza nel centro storico e nel quartiere della Marina, da tempo al centro di episodi di criminalità e degrado urbano legati alla cosiddetta “malamovida”. L’operazione, denominata “Setaccio”, ha visto l’impiego di decine di militari ed è stata organizzata in coordinamento con la Prefettura per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza da parte dei cittadini.

Arresto per spaccio e scoperta di un laboratorio artigianale

Durante i controlli, i Carabinieri hanno arrestato un 40enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza mentre cedeva ketamina a giovani acquirenti. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di quasi tre etti di ketamina, altrettanti di Mdma, oltre un etto di cocaina e hashish e 16 grammi di marijuana. Oltre alla droga, i militari hanno trovato 1.450 euro in contanti, strumenti per il confezionamento e un rudimentale laboratorio per la solidificazione delle sostanze sintetiche.

Arresto per furto e ricettazione: trovato un jammer per auto

Nel corso dell’operazione, fermato anche un 25enne tunisino, colto in flagranza mentre rubava un cellulare in un bar di via Roma. Fermato poco dopo nei pressi dei parcheggi del quartiere Marina, è stato trovato in possesso di un computer portatile rubato da un’auto. Il 25enne aveva anche un jammer elettronico, un dispositivo usato per inibire le centraline dei veicoli e facilitarne il furto.

Guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per droga

L’operazione ha portato anche alla denuncia di 3 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Uno di questi sorpreso con un tasso alcolemico superiore al triplo del limite di legge.

Inoltre, segnalati cinque giovani tra i 19 e i 24 anni per possesso di marijuana e hashish a uso personale.

L’operazione “Setaccio” proseguirà nei prossimi giorni con nuovi controlli nel quartiere Marina e nelle zone più sensibili della città.

