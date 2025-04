Cagliari, ecco la MusiCa Arena: potrà ospitare fino a 9200 persone

Lo spazio eventi allestito all'interno della Fiera si prepara per un'Estate ricca di appuntamenti. L'Arena è stata studiata per tre diverse configurazioni a seconda degli eventi

Si avvicina la stagione dei concerti per Cagliari e la città si appresta ad accogliere la sua “MusiCa Arena”. Si tratta di uno spazio eventi che allestito all’interno della Fiera in viale Diaz.

L’Arena punta a fornire un’esperienza di alta qualità sia per gli artisti che per il pubblico. Dotata di uno spazio per il backstage, è stata studiata per tre tipologie di configurazioni.

Due prevedono una presenza di pubblico in piedi da 5.000 fino a 9.200 persone, l’altra invece prevede una platea seduta fino a 2.558 persone.

E l’offerta che il Comune di Cagliari ha già annunciato è ben varia e vedrà, tra gli altri, la presenza di Lucio Corsi, dei Modà ed Edoardo Bennato.

