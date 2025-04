Vertice a Roma per continuità territoriale, Manca: “Incontro positivo”

Si è tenuto quest’oggi a Roma un vertice tra l’assessora ai Trasporti Barbara Manca e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è discusso della continuità territoriale.

In particolare, è stata illustrata la proposta elaborata dalla Regione Sardegna per il nuovo Decreto Ministeriale per la Continuità Territoriale Aerea.

“L’incontro è stato molto positivo – ha dichiarato l’assessora Barbara Manca al termine della riunione – I dirigenti del Ministero hanno apprezzato il metodo di lavoro che si basa sull’analisi di una ricca e aggiornata banca dati, condizione propedeutica per supportare la proposta dell’Assessorato. L’analisi ha infatti evidenziato le criticità dell’attuale sistema e le esigenze di mobilità dei residenti”.

Il lavoro però non si ferma qui, perché come ha affermato la stessa assessora: “Molto presto ci sarà una nuova riunione di preparazione all’incontro con la Commissione Europea“.

